Os empréstimos feitos em cooperativas financeiras passaram a pagar IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Até então elas eram isentas. As alíquotas agora são iguais as que incidem nos empréstimos feitos em outras instituições financeiras: 0,38% mais 0,0082% ao dia, o que equivale a 3% ao ano.



Segundo especialistas, mesmo com a cobrança as cooperativas vão continuar sendo uma opção interessante para quem procura empréstimo mais barato. Isso se explica pelo fato das cooperativas não possuírem fins lucrativos o que possibilita a oferta de taxas de juros mais competitivas. Os juros cobrados pelas cooperativas podem chegar a metade daquele praticado no mercado.



“Apesar do IOF, o Sicoob Crediauc ainda opera com taxas mais atrativas e com menor custo financeiro. As nossas operações de crédito apresentam muitas vantagens em relação ao sistema financeiro tradicional. Temos também a possibilidade de que os cooperados, nas suas linhas de crédito, financiem o imposto. Boa parte dos juros que o cooperado paga durante o exercício retorna em forma de sobras no ano seguinte”, explica a presidente do Sicoob Crediauc, Maria Luisa Lasarim.



Além disso, as cooperativas continuam sendo atrativas por oferecerem outros produtos financeiros como cartões de crédito, conta corrente, investimentos, previdência, poupança, entre outros, com taxas e tarifas mais acessíveis. Para ter acesso a todos os produtos e serviços oferecidos pelas cooperativas financeiras é necessário ser cooperado. Qualquer pessoa (física ou jurídica) pode ter uma conta em uma cooperativa financeira.



Diferencial



O atendimento personalizado é mais um diferencial das cooperativas de crédito e uma prioridade para o Sicoob Crediauc. “Nos preocupamos em oferecer ambientes bem estruturados, que garantam conforto e bem-estar aos nossos cooperados. Procuramos disponibilizar um atendimento familiar às pessoas que buscam os produtos e serviços da nossa cooperativa. Nossos colaboradores são preparados para prestarem o melhor serviço possível. O Sicoob Crediauc tem uma série de vantagens, uma delas, está relacionada aos juros ao capital. O cooperado quando faz a integralização de seu capital, está investindo na cooperativa e é remunerado por isso”, finaliza Maria Luisa Lasarim.

(Fonte: Luis Henrique Rigon).