O secretário de Estado da Fazenda, Antonio Gavazzoni anunciou nesta segunda-feira, 29, sua saída da pasta. Quem assume é o auditor fiscal Almir José Gorges, profundo conhecedor do fisco catarinense.

Gorges nasceu em 1º de janeiro de 1956, em Imbuia, no Alto Vale do Itajaí, e reside em Timbó. Graduado em Direito e Administração, com especialização em Contabilidade, foi auditor fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina por 39 anos (1978-2016). Em dezembro passado, decidiu se aposentar depois de cinco anos no cargo de secretário adjunto da pasta, para se dedicar ao direito em um escritório de advocacia com a filha.

Grande defensor da melhoria dos processos e da produtividade, Almir Gorges implantou o “Estado na Medida”, programa lançado em junho de 2015 com o objetivo de modernizar e qualificar a gestão pública de Santa Catarina. Gorges também é referência nacional quando o assunto é ICMS. Seu livro “Dicionário do ICMS – O Seu Plantão de A a Z” já está na 14ª edição. Ele retorna aos quadros da Secretaria a convite do governador Raimundo Colombo.

(Fonte: Governo do Estado).