Capital do Trabalho participou com cinco modalidades esportivas.

Resultados finais de Concórdia no Jasti

Encerrou no fim de semana a 10ª Edição da Fase Estadual dos Jogos Abertos da Terceira Idade. A delegação de Concórdia participou com cinco modalidades obtendo as seguintes colocações finais:

Dominó feminino, 22º lugar;

Dominó masculino, 14º lugar;

Truco feminino, 6º lugar;

Canastra feminina, 19º lugar;

Bocha feminina, 10º lugar.