A base do Concórdia Atlético Clube perdeu mais uma partida pelo Campeonato Catarinense da Série B, de base. As partidas foram realizadas no sábado, dia 20, em Concórdia. Tanto o juvenil quanto o infantil perderam por 1 a 0 parao Fluminense de Joinville. Na próxima rodada, o Concórdia vai a Jaraguá, enfrentar o time da casa, no sábado, dia 27.