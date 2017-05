Concórdia já registrou quatro focos do mosquito da dengue neste ano. A enfermeira responsável pelo programa de Combate à Dengue no Município, Mara Sampaio, comenta que mais dois focos foram encontrados na semana passada. Um deles no centro e outro no bairro Arvoredo.

Normalmente, os focos surgem nos períodos de calor e não agora, em época de frio. “Não tem mais mês que possa ter descuido com os criadouros. Com essa troca de temperatura de frio e depois calor, o mosquito tem condições de se procriar”, afirma Mara.

O alerta que deve ficar à população de Concórdia é não deixar de lado os cuidados para evitar os criadouros. Mesmo que neste período não surjam casos suspeitos de dengue em Concórdia, é necessário atenção porque o ovo Aedes Aegypti sobrevive por até 18 meses na natureza.

Dicas importantes

A melhor maneira de evitar a transmissão da doença é eliminando todos os pontos de água parada. Para isso, alguns cuidados básicos precisam ser seguidos para evitar a proliferação do mosquito. Pneus velhos não podem ser jogados em céu aberto. As garrafas devem ser guardadas secas e de cabeça para baixo. Nunca deixe acumular água nos vasos de plantas. As calhas e as lajes devem estar sempre limpas e as piscinas tratadas com cloro. Caixas de água, poços e cisternas precisam estar bem fechados e o lixo deve ser jogado em local adequado.