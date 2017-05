O próximo pagamento dos funcionários da Prefeitura de Seara já será feito com o reajuste de 6%. O projeto de aumento encaminhado pela Administração em abril foi aprovado na última semana pelo Legislativo. A reposição salarial é de 5,01% que corresponde a variação do INPC dos meses de março de 2016 a março de 2017. O ganho real dos servidores será de 0,99%.

O Sindicato que representa a categoria participou da definição do percentual de aumento. Os servidores já devem receber o pagamento referente ao mês de maio com os novos valores “Importante destacar que foram computados 13 meses de índice, tendo em vista que no exercício de 2016 foi concedida reposição referente a apenas 11 meses”, observa o secretário de Administração, Nereo Rostirolla.

Para os agentes políticos, o prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores, a reposição salarial foi de 0,98% referente a inflação dos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano.