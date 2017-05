Um caminhão Scania com placas de Concórdia foi roubado na última semana no município de Itajaí, litoral catarinense. O cavalo mecânico e a carreta que estava carregada com uma carga de peito de frangos, da empresa BRF,permanecem desaparecidos.

Conforme informações apuradas pelo departamento de Jornalismo da Rádio Aliança, o caminhão Scania, cor Branca, ano e modelo 2016, com placas QIB-8780. A carreta tem placas MMF-9401, ambos de Concórdia.

O motorista foi rendido, ficou amarrado e refém dos bandidos por cerca de cinco horas. Nesse tempo, os assaltantes afirmavam que não haveria agressão porque o interesse deles era somente a carga.

O assalto ocorreu na ultima terça-feira, dia 16 e o motorista conseguiu retornar a concórdia no sábado, 20 de maio.

(Com informações do repórter André Krüger).