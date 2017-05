Um parto foi realizado em plena ambulância do Corpo de Bombeiros Voluntários de Arabutã, no começo da madrugada desta segunda-feira, dia 22. O fato foi registrado no caminho entre o Distrito de Santo Antônio, em Concórdia, onde mora a gestante, até o hospital Osvaldo Cruz, em Arabutã.

O trabalho foi realizado às margens da SC 283. A gestante, de 24 anos, estava sendo transportada para atendimento médico e a guarnição percebeu que não haveria tempo de chegar até a unidade hospitalar. O parto foi feito no interior do veículo.

Em seguida, mãe e bebê foram conduzidos ao hospital de Arabutã e passam bem.

(Com informações do repórter André Krüger)