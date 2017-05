Bombeiros voluntários de Arabutâ auxiliam uma mulher em trabalho de parto, no inicio da madrugada desta segunda-feira, dia 22. Bombeiros foram acionados para o transporte de uma gestante de 24 anos para o Hospital daquele município, pois a bolsa já havia estourado e o bebê poderia nascer a qualquer momento. O parto foi realizado pela equipe de socorristas dos bombeiros de Arabutã com auxílio de atendentes do hospital na entrada da unidade hospitalar. Ambos foram internados e os dois passam bem. Este é o terceiro filho da mulher.

A Mulher é moradora da região de Lageado Crescêncio as margens da rodovia SC 283.

(Com informações do repórter André Krüger)