Moacir Tramontin participou do debate sobre a crise política no Mesa Redonda desta segunda-feira / Foto: Analu Slongo

Para onde vai a crise política que está instalada no Brasil? Esse foi o tema debatido no programa Mesa Redonda da Rádio Aliança, na manhã desta segunda-feira, com o professor de Direito Eleitoral da UnC Concórdia, Moacir Tramontin.

Depois das denúncias dos executivos da JBS feitas em delação premiada na última semana, a situação do presidente da República, Michel Temer, ficou praticamente insustentável. Fala-se em renúncia, cassação, impeachment e diretas já, mas o que é possível ocorrer neste momento?

Na opinião do professor Moacir Tramontin o futuro do presidente da República depende do Congresso. “O caminho de Temer passa por isso. Eu acredito que se ele tiver apoio do Congresso vai continuar. Não acredito que teremos renúncia”, afirma.

A voz que vem das ruas manifesta grande desejo pela realização de eleições diretas, ou seja, a população voltar às urnas para escolher alguém para governar o Brasil até o fim do ano que vem. Moacir Tramontin explica o que com a atual legislação a única possibilidade, caso o presidente renuncie ou sofra cassação, é realizar eleições indiretas. “Neste caso, quem escolheria o novo presidente seria o Congresso Nacional”, pontua. Para ocorrer eleição direta é necessário mudar a atual legislação.

O julgamento sobre o pedido de cassação da chapa Dilma/Temer está previsto para o dia seis de junho. Nesta semana poderá tramitar no Congresso a Proposta de Emenda à Constituição que pede a realização de eleições diretas para a escolha do presidente, caso fique vago o cargo de Michel Temer. A única certeza deste momento é que há muitas dúvidas e opiniões diferentes sobre quais serão os rumos da política brasileira.