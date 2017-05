O decreto que amplia o número de vagas da Área Azul de Concórdia será publicado nesta segunda-feira, dia 22, pela Prefeitura. Mais 139 vagas foram criadas e devem passar a ser cobradas em 20 ou 30 dias pela empresa Merlos Júnior, que administra o estacionamento rotativo no município. As ruas contempladas são a Marechal Deodoro, Leonel Mosele, Domingos Machado de Lima e Luiz Delfino.

A Marechal e Luiz Delfino já estavam no plano da expansão da Área Azul. A novidade fica por conta das vagas na Domingos Machado de Lima e Leonel Mosele. “Nosso planejamento já previa o aumento no número de vagas, mas decidimos contemplar mais áreas, atendendo ao pedido de empresários, moradores e motoristas”, conta o diretor de Trânsito de Concórdia, Rudimar Vitto.

As novas vagas passam a ser cobradas a partir de 20 ou 30 dias. “Vamos repassar hoje, a informação à empresa que administra a Área Azul, para que eles façam a adequação necessária. A gente sabe que eles terão que contratar mais funcionários e isso leva alguns dias. Também estaremos sinalizando as vagas e instalando as placas de regulamentação”, explica Vitto.

Confira o número de novas vagas por rua:

Marechal Deodoro – 70 vagas

Leonel Mosele – 39 vagas

Domingos Machado de Lima – 18 vagas

Luiz Delfino – 12 vagas