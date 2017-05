Desaparecimento de concordiense no AM completa uma semana

Está completando nesta segunda-feira, dia 22, uma semana do desaparecimento do concordiense Altair Bassi, de 52 anos. Ele foi visto pela última vez na noite da última segunda-feira, dia 15, em um jantar com amigos, em Manaus, no Amazonas, onde está residindo há 10 anos.

Conforme informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, junto a pessoas próximas, dois familiares já estão em Manaus para auxiliar a Polícia Civil do Amazonas, que está investigando o caso. Ninguém dos familiares prefere se manifestar sobre esse assunto.

De acordo com o que já foi informado pela Rádio Aliança, Bassi estava jantando com um grupo de amigos na noite da última segunda-feira, dia 15. Ele se levantou para ir embora e, desde então, não teria mais sido visto. Ele trabalha em uma transportadora e foi o chefe dele que percebeu a falta do mesmo e comunicou a família, que reside e, Concórdia, na comunidade de Linha Aparecida.

O carro de Altair Bassi foi encontrado a poucos metros de onde ele estava jantando.