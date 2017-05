A JBS doou mais de R$ 14 milhões para candidatos catarinenses que disputaram as eleições de 2014. Todos os recursosforam repassados de forma oficial, de acordo com as regras vigentes na éopoca, e estão registrados nas respectivas prestações de contas perante ao Tribunal Superior Eleitoral.

Conforme levantamento do Notícias do Dia , no sistema do TSE, estão listados três candidatos ao Governo do Estado, um ao Senado, 27 à Câmara dos Deputados e 114 à Assembleia Legislativa.

Entre os concorrentes ao Centro Administrativo, o governador Raimundo Colombo (PSD), recebeu quase R$ 3,5 milhões; Paulo Bauer (PSDB) com R$ 400 mil; Claudio Vignatti (PT), com R$ 260 mil da JBS; por fim, Dário Berger, do PMDB, com R$ 500 mil.

Alguns dos deputados federais eleitos, que receberam dinheiro da JBS e que foram declarados junto a TSE estão:

Esperidião Amim (PP), com R$ 600 mil;

Mauro Mariani (PMDB), com R$ 550 mil;

Jorginho Mello (PR), com R$ 300 mil;

Ronaldo Benedet (PMDB), com R$ 100 mil;

João Rodrigues (PSD), com R$ 7,5 mil.

Dos que não se elegeram estão Odacir Zonta, do PSB, com R$ 100 mil e Reinaldo Boldori, do PP, com R$ 35 mil, também receberam recursos da JBS, que foram declarados na prestação de contas da campanha eleitoral.

Desses, somente Ronaldo Benedet e Odacir Zonta receberam dinheiro de forma direta. Os demais tiveram o recurso da JBS disponibilizado via partido.

Já entre os deputados estaduais eleitos, alguns dos que receberam dinheiro da JBS para a campanha eleitoral foram:

Maurício Eskudlark (PSD) - hoje no PR - com R$ 351.242,00;

Gelson Meriso (PSD), com R$ 301.242,00;

Narcizo Parisotto (DEM), 101.242,00;

Moacir Sopelsa (PMDB), com R$ 100 mil;

Cesar Valduga (do PCdoB), com R$ 1.242,00.

Alguns dos que não se elegeram estão:

Roberto Salum (PSD), com R$ 300 mil;

Altair Silva (PP), com R$ 68.500;

Fernando Coruja (PMDB), com R$ 50 mil;

Idair Piccinin (PSB); com R$ 30 mil;

Alvanir Zuze (PP), com R$ 10 mil;

Luciano Fischer (PDT), com R$ 1.242,00;

Wanderley Agostini (PSD) e R$ 1.242,00.

Dos nomes citados, somente Moacir Sopelsa recebeu recursos de forma direta. Os demais foram através de distribuição partidária.

Ao todo, mais de 140 candidatos em Santa Catarina receberam recursos da JBS, conforme levantamento feito pelo Notícias do Dia junto ao Tribunal Superior Eleitoral.