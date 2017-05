Fato foi registrado em toda a região de abrangência do Batalhão da PM.

A Polícia Militar de Concórdia atendeu a 46 ocorrências durante o fim de semana, na região de abrangência do Batalhão da PM de Concórdia.

Desde a noite da última sexta-feira, dia 19, até a manhã desta segunda-feira, dia 22, foram cinco acidentes de trânsito, com danos materiais; atrito verbal ou discussão e ameaça foram duas ocorrências; um acidente de trânsito com vítima; nove casos de perturbação do trabalho ou sossêgo alheio; um cumprimento de mandado de prisão ou apreensão de adolescente; um de roubo; dois de vias de fato; um caso de embriaguez ao volante; um cumprimento de mandado de busca e apreensão e 23 outras ocorrências, como abordagens, apoios e denúncias.