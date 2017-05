Reunião na quarta-feira, dia 24, vai levantar sugestões para apresentar no próximo dia seis.

A Associação dos Avicultores do Vale da Produção vai levantar sugestões com os produtores que estavam integrados à Globoaves e que têm valores a receber por parte da empresa. Para isso, uma reunião será realizada na manhã da quarta-feira, dia 24, na Câmara de Vereadores de Ipumirim.

Conforme o presidente da associação, João Valmir do Amaral, esse levantamento de sugestões foi uma solicitação da Justiça do Paraná, já que o pedido de recuperação judicial está no Fórum da cidade de Cascavel.

Essas sugestões serão apresentadas na próxima audiência de recuperação judicial da Globoaves, marcada para o dia seis de junho.

A primeira reunião ocorreu no último dia nove.

Conforme informações da Associação dos Avicultores, são 120 produtores da região que tem um montante de aproximadamente R$ 2 milhões para receber.

A empresa está com a planta fora de operação, em Lindóia do Sul, desde o ano passado em função de problemas financeiros.