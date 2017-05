Mesmo que Daniel comece a se firmar, o Inter segue preocupado com a situação no gol. E, para evitar novos contratempos, se movimenta no mercado. Elias, que pertence ao Juventude, mas está emprestado à Chapecoense, está na mira do clube gaúcho. As conversas já estão em andamento para o goleiro reforçar o Colorado.

A cúpula já iniciou as negociações com as três partes. Elias tem contrato com os catarinenses até o final do ano. O Colorado deseja tê-lo justamente até dezembro, o que faz a negociação ainda não estar alinhavada. Resta definir como a Chape seria recompensada por ceder o goleiro.

O nome de Elias entrou na lista de interesse do Inter por um pedido do técnico Antônio Carlos Zago. A dupla trabalhou junta no Juventude, com o vice-campeonato do Gauchão e o acesso à Série B no ano passado. Seria mais um jogador a integrar o elenco colorado e ter trabalhado com o comandante no clube da Serra - casos de Klaus, Roberson e Brenner.

O jogador de 21 anos se tornou opção por, atualmente, estar atrás de Arthur e Jandrei na hierarquia de Vagner Mancini no Oeste catarinense. No Beira-Rio, surgiria como opção para disputar com Daniel e Igor, os dois que atualmente estão à disposição de Antônio Carlos. Mas, com os retornos de Danilo Fernandes e Lomba, amargaria o terceiro posto. Apesar da especulação, o vice de futebol Roberto Melo negou as tratativas após o empate em 1 a 1 com o ABC, na noite deste sábado.

– Nesse momento não estamos tratando da contrtação de nenhum goleiro. No jogo com o Palmeiras, o Daniel foi muto bem. Não vemos como necessidade. Na semana que vem, talvez o Lomba e o Danilo estejam treinando e, quem sabe, no sábado estejam à disposição – afirmou.

Isso porque o Colorado perdeu os três primeiros goleiros por lesão durante o Gauchão. Danilo Fernandes passou por uma cirurgia no quinto metatarsiano do pé esquerdo em abril e a previsão é que ficasse dois meses afastado. Marcelo Lomba sofreu uma lesão muscular na coxa direita, sem estimativa apresentada. Enquanto isso, Keiller teve uma luxação no cotovelo esquerdo e ficará três meses sem atuar.

(Fonte: Globoesporte.com).