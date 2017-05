Sub-17 da ACF/FMEC é superado pela AABB de Chapecó no Catarinense

Nesta sexta-feira (19) a equipe sub-17 da ACF/FMEC teve sua primeira partida fora de casa pelo estadual e acabou sendo superada pela equipe da AABB de Chapecó no ginásio da AABB pelo placar de 7 a 4.

A equipe comandada pelo técnico Thomé mesmo jogando fora de casa conseguiu fazer uma boa partida frente a equipe adversária, e na primeira etapa conseguiu igualar o placar em 2 a 2 até os últimos minutos da etapa, terminando com vantagem de 4 a 2 para os donos da casa. Na etapa complementar nos primeiros minutos a equipe da AABB conseguiu ampliar duas vezes, a reação concordiense só aconteceu quando a equipe concordiense passou a utilizar goleiro-linha e conseguiu marcar mais duas vezes, já os chapecoenses no último minuto marcou o seu sétimo gol e deu números finais a partida com derrota de Concórdia por 7 a 4. Os gols da ACF/FMEC foram marcados por Yuri, David, Arthur e Jonathan.

O próximo compromisso da equipe Sub-17 da ACF/FMEC será já na próxima quinta-feira (25) no Centro de Eventos contra a equipe de Joaçaba, partida na qual a equipe concordiense necessita de vitória para seguir com chances de classificação.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)