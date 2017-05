Um acidente de trânsito foi registrado na noite deste sábado em Seara. Um veículo HB 20 placas de Seara capotou na rua Orlando Dezen, no bairro Industrial, por volta das 22:30h.O condutor, JM de 50 anos, não se feriu. Chovia no momento do acidente. Polícia Militar e Bombeiros atenderam a ocorrência. Fonte/Rádio Belos Montes