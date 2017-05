Time concordiense perde com gols no segundo tempo.

A Associação Concordiense de Futsal segue sem pontuar na Liga Nacional de Futsal. O time de Concórdia perdeu a quarta partida consecutiva na LNF ao levar 3 a 1 para a Assoeva, em Venâncio Aires, na noite deste sábado, dia 20. O resultado mantém o time de Concórdia na última colocação na classificação.

O time concordiense saiu perdendo no primeiro tempo com gol de Renatinho. Joãozinho deixou tudo igual na primeira etapa ao acertar um belo chute. Porém, no segundo tempo, a ACF levou o gol de Boni, em cobrança de escanteio e de Sacon e o resultado final foi de 3 a 1.

Pela Liga Nacional, a ACF volta a jogar no próximo dia 27, quando recebe o Corinthians, no Centro de Eventos.