Jogo é na tarde deste domingo, dia 21, na Capital do Estado.

Concórdia encara o Avaí por um lugar no G4 da Copa SC

Uma briga direta por posição! É dessa forma que dá para definir o jogo entre Concórdia e Avaí, pela nona rodada do turno da primeira fase da Copa SC Sub-20. A partida está marcada para a tarde deste domingo, dia 21, em Florianópolis.

Os dois times estão próximos na tábua de classificação. O Avaí é o quarto colocado, com 16 pontos. Já o Concórdia, o quinto, com 14 pontos.

O Galo do Oeste vem de empate no último compromisso, em 2 a 2 com a Chapecoense, em casa. O Avaí venceu o Figueirense, por 2 a 1.

A arbitragem será de Marcos Vinícius de Oliveira Matias, auxiliado por Elen Carolin Portal Sieglitz e Alexandre de Medeiros Lodetti.