Cuidados com o uso do fogão a lenha neste inverno

Com a queda da temperatura, aumenta a vontade de ficar em casa e, com isso, é natural buscarmos uma maneira de nos aquecermos. Por isso, nesta época do ano é comum o uso de aquecedores, fogão a lenha e lareiras. O mau uso destes pode oferecer risco de incêndio e acidentes domésticos. O comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, Juliano Camilo, repassa orientações para que se faça uma limpeza dos canos, antes de fazer o primeiro fogo. outro pnto importante é realizar a limpeza do telhado onde acumula folhas secas para evitar incêndio. Camillo orienta ainda que, em caso de má conservação dos canos dos fogões, o melhor caminho é a substituição dos mesmos.

Confira mais alguns cuidados:

- Verifique as condições dos canos, bem como o interior do fogão;

- Verifique a presença de fuligens ou corrosões;

- Nunca deixe o cano em contato com superfícies de madeira;

- Não deixe crianças sozinhas perto do fogão;

- Nos dias mais úmidos, evite secar roupas no fogão à lenha, bem como secar a lenha no forno do fogão;

- É recomendado também que as pessoas não deixem nenhum tapete em frente ao fogão;

Esses detalhes devem ser observados, pois existe perigo muito grande de incêndio.

(Com informações do repórter André Krüger).