Veículo destruído por incêndio no interior de Piratuba (fotos)

Um veículo ficou destruído em um incêndio, registrado na tarde deste sábado, dia 20, no interior de Piratuba. O fato foi registrado em Lajeado Mariano e destruiu um VW Santan, placas de Presidente Castello Branco.

Conforme informações, o fogo iniciou na parte dianteira do carro e logo se espalhou pelo carro. As causas do sinistro serão apuradas.