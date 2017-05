A bola rolou nos gramados do interior de Concórdia no sábado, dia 20, no complemento da primeira rodada do Campeonato Interiorano de Futebol de Campo 2017, Taça Rádio Aliança. Em Linha Guarani, na partida transmitida 750 AM, o time da casa venceu, de virada, o Alto Boa Esperança por 3 a 1.

Aos 20 minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta rasteira, Bolacha abriu o placar do jogo marcando 1 a 0 para o Boa Esperança. Aos 44 minutos o Guarani chegou ao empate com Lazzari, que invadiu a área pelo lado direito e bateu cruzado encobrindo o goleiro Pantufa.

Já na segunda etapa o Guarani impôs o jogo e foi pra cima do visitante. Aos 30 minutos, após um bate-rebate na área, Sgarbossa bateu forte e marcou o segundo gol do Guarani, virando a partida. Seis minutos mais tarde, Wesley invadiu a área do Boa Esperança, driblou o goleiro e passou para Lazzari, que rolou para o fundo da rede, fazendo o segundo dele na partida e o terceiro do Guarani.