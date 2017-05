Fato foi registrado no começo da manhã desta sexta-feira, dia 19.

Duas pessoas ficaram feridas eum acidente na BR 282, em Irani. Foi uma colisão de carro em barranco e envolveu um Fiat Uno, placas de Ibiam-SC. O fato foi registrado no começo da manhã deste sábado, dia 20.

No veículo, uma criança de 12 anos, teve fratura no braço esquerdo. Já uma mulher, de iniciais D.A.A, de 40 anos, queixou-se de dores na cabeça. As duas pessoas foram encaminhadas ao Pronto Atendimento de Irani para avaliações médicas.

O motorista do carro, de inicias L.C.C.R, de 25 anos, não apresentava ferimentos e informou não haver necessidade de ser conduzido para avaliações médicas.

O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.