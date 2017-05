Disnei Scopel foi condenado a uma pena de 17 anos de prisão pelo assassinato de Tatiane Scolpel. A sentença foi proferida durante o Tribunal do Juri, realizado na sexta-feira, dia 19, no Fórum da Comarca de Catanduvas.

O crime aconteceu em novembro de 2015, em Jaborá. A vítima foi morta por três tiros, sendo que dois atingiram a cabeça e outro o braço da vítima.

Scopel vai cumprir pena no Presídio Regional de Joaçaba, onde estava detido.

No dia dos fatos, ambos tiveram uma discussão. Tatiane saiu de casa e Disnei foi atrás, com uma arma de fogo, com a qual usou para efetuar os disparos.

(Com informações do repórter André Krüger).