O comando da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara através da Polícia Militar de Xavantina está intensificando o policiamento junto às escolas do município.

O projeto denominado “Ronda Escolar”, já é realizado em cidades como Seara e visa atuar na prevenção, coibindo a prática de atos ilícitos no ambiente de ensino.

O comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara, tenente Claudemir Ronning, explica que hoje já são realizadas em Xavantina, rondas próximo as unidades de ensino, porém, através deste projeto, haverá um comprometimento maior entre a Polícia Militar e escolas.

No total, serão contempladas com a iniciativa mais de 400 alunos de quatro escolas de Xavantina, EEB Professor Luiz Sanchez Bezerra da Trindade, EM Pinhal Preto, EEB Deputado Massolini e EM Medianeira.

“Além da Ronda Escolar, ocorrerão visitas às instituições de ensino, bem como a criação de um canal próprio e direto de comunicação, através de um aplicativo de mensagens (WhatsApp), facilitando a troca de informações entre a comunidade escolar e policiais”, finaliza o comandante.

(Fonte: Polícia Militar)