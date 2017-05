Prova do Processo Seletivo de Estagiários é no domingo

Pouco mais de 500 estudantes devem participar da prova do Processo Seletivo para estagiários da Prefeitura de Concórdia, que ocorre neste domingo, 21, na Escola de Educação Básica Deodoro. A recomendação é para que os inscritos cheguem uma hora antes do horário marcado para o início da prova, que é 9h, seguindo até às 12h. No entanto, os portões fecham às 8h45, limite máximo para a entrada dos candidatos.

Todos precisam levar a carteira de identidade e CPF originais, além de uma caneta esferográfica, de tubo transparente com tinta preta ou azul, conforme prevê o edital. O ensalamento, isto é, a sala de prova de cada candidato, precisa ser conferida na entrada da escola, em material exposto. A lista homologada dos inscritos está no site da prefeitura, no banner do Processo Seletivo. O gabarito será divulgado na segunda-feira, 22, e o resultado final será homologado no dia 6 de junho.

O processo Seletivo foi aberto em 20 de março e realizou as inscrições, de forma online, de 17 a 21 de abril. O objetivo é preencher vagas de estágio, por área afim, conforme a necessidade das unidades administrativas. O Processo Seletivo terá validade de um ano, com a possibilidade de prorrogação por mais um. Porém, a classificação não caracterizará direito a contratação no período de validade.

O valor mensal da bolsa paga aos estagiários será inicialmente de R$ 768,60, para carga horária de 30 horas semanais. O estagiário terá ainda direito a vale transporte e ao seguro obrigatório. Se permanecer na função por mais de um ano, também terá direito a férias remuneradas, preferencialmente em período de férias escolares. Quanto a prova escrita, será de múltipla escolha, com cinco opções de resposta cada. No total são 20 questões, com valor de 0,5 ponto cada uma.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).