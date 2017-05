Morre agricultor atacado por bovino no interior de Ipira

Morreu na tarde desta sexta-feira, dia 19, o agricultor Egisto Gonçalves da Silva, que foi atacado por um bovino, em sua propriedade, na Linha Península, no interior de Ipira. Ele estava internado no Hospital São Francisco de Concórdia e o corpo já está no Instituto Médico Legal.

A vítima, que tinha 57 anos, foi atingida pelo chifre do animal. Ele teve um ferimento na perna e perdeu muito sangue. Egisto foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba e, posteriormente, conduzido ao Hospital Beneficente Piratuba e Ipira. Depois transferido para Concórdia, onde estava internado.