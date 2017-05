A Prefeitura de Concórdia suspendeu o processo de licitação para a pavimentação asfáltica de ruas da cidade. O aviso de suspensão foi publicado nesta sexta-feira, dia 19 de maio.

O secretário de Urbanismo e Obras, Wagner Simioni, esclarece que isso não significa que as obras não serão realizadas. Segundo ele, o processo está suspenso para se rever o cálculo da contribuição de melhorias. “Faremos isso para se ter a certeza de quanto cada morador irá pagar”, afirma o secretário.

Simioni destaca que a intenção é publicar o edital novamente o mais breve possível. A Prefeitura de Concórdia pretende investir mais de R$ 1 milhão na pavimentação de sete ruas. O recurso é oriundo de financiamento do BRDE.

A intenção é pavimentar 110 metros da rua Guaicurus, no bairro Itaiba. No Guilherme Reich, deverá ter asfalto em 127 metros da Auri Pereira da Costa, e a rua Gilmar José Ampese, no loteamento Frei Lency, irá receber 72 metros de pavimentação.

Também será feito asfalto em 350 metros entre das ruas Silvino Ciarini e Jairo Goss, no bairro da Gruta. No Natureza haverá pavimentação em 214 metros da Rua das Enseadas e no loteamento Poente do Sol está previsto asfalto para 180 metros da Rua Theresa Vanzo.