Mais um acidente com moto no centro de Concórdia

Uma jovem de 25 anos teve escoriações pelo corpo depois de uma queda de moto. O acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira, dia 19, na esquina entre as Ruas Dr. Maruri e Atalípio Magarinos. A motocicleta e um Gol, ambos com placas de Concórdia, é que colidiram. Os Bombeiros Voluntários foram até o local para fazer o atendimento e conduziram a mulher até o Pronto Socorro do Hospital São Francisco para avaliação médica.

De acordo com informações de populares que viram o acidente, o carro e a moto faziam o mesmo sentido e iriam ingressar na Rua Dr. Maruri, quando bateram. A batida não foi violenta, mas a condutora da moto teria ficado descordada por alguns instantes. O motorista do Gol, que permaneceu no local, nada sofreu.

A Polícia Militar também foi acionada e foi até o local para sinalizar o trânsito e fazer o levantamento de informações sobre o acidente.