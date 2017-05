Informação foi obtida no fim da noite da quinta-feira, dia 18 pela Rádio Aliança. Atendimento presencial será em Joaçaba

A Exatoria Estadual em Concórdia vai fechar. A informação foi obtida pela reportagem da Rádio Aliança no fim da noite da quinta-feira, dia 18. Conforme informações, o aluguel do imóvel em que está o órgão já teria vencido e não renovado. Parte dos funcionários seria transferida para Joaçaba para auxiliar no atendimento presencial. Outra parte seria liberada para aposentadoria ou licenças-prêmio.

De acordo com informações, a decisão pelo fechamento da Exatoria Estadual em Concórdia já está tomada pela Secretaria de Estado da Fazenda. O escritório do órgão em outros municípios de Santa Catarina também já teriam sido fechados.

A alegação é de que a maioria dos procedimentos já são realizados através da internet, o que dispensa o atendimento presencial. Alguns serviços que ainda dependam de atendimento pessoal, passarão a ser feitos por Joaçaba.

O assunto sobre o possível fechamento veio a tona nesta semana. A questão foi levada por alguns vereadores ao prefeito Pacheco. Ainda não foi informado o prazo para o encerramento das atividades da Exatoria em Concórdia.