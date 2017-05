Para chamar a atenção sobre o problema, no Brasil inteiro a semana foi de mobilização em torno do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, lembrado nesta quinta-feira, dia 18 de maio. Em Itá, várias atividades também foram realizadas com o tema: Quem fica calado também é culpado!

Organizadas pelo CRAS, Conselho Tutelar Secretaria de Assistência Social, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Ministério Público e Poder Judiciário, a data foi lembrada com colocação de faixas sobre o tema em pontos da cidade, debate na rádio local, trabalhos em sala de aula e uma ampla divulgação. “Na quarta-feira, alunos do município decoraram uma parede, na sede do Conselho Tutelar, deixando a marca das mãos simbolizando um pedido de proteção”, explica a coordenadora do CRAS de Itá, Rosângela Colpani do Amaral. Já o “Dia de Mobilização”, que estava marcado para a quinta-feira, 18, na Praça Central, com brinquedos infláveis e com uma programação voltada às crianças, foi cancelado devido o mau tempo e uma nova data será agendada.

O secretário de Assistência Social de Itá, Andriano Stadtlober observa que é muito importante denunciar casos de abuso e exploração. “O Disque100 é uma ferramenta disponível para receber as denuncias, que são feitas anonimamente. Com o conhecimento dos casos, as autoridades competentes têm a condição de desenvolver todo um trabalho para proteger essas crianças e adolescentes violentados”, enfatiza ele.

Fonte - Diego Mior / Ascom Prefeitura de Itá