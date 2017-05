Foi entregue no final da tarde de quarta-feira, dia 17, para a Justiça da Comarca de Concórdia o inquérito policial sobre o primeiro homicídio ocorrido em Concórdia neste ano de 2017.

O crime ocorreu no dia 09 de janeiro no Bairro Natureza. O autor, Fábio Lucas Romani de Oliveira Moraes de 27 anos, matou a pauladas o companheiro da sua mãe, Sidinei dos Santos de 32 anos. O fato ocorreu na residência na Rua das Matas, no Bairro Natureza, quando os dois se envolveram em uma discussão.

O delegado responsável pelo inquérito, Rogério Taques, qualificou o autor em crime por motivo fútil e por meio cruel.

O Ministerio Público irá analisar o caso.

(Com informações do repórter André Krüger).