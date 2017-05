Mais um golpe do bilhete foi aplicado em Concórdia. Na tarde desta quinta-feira, dia 18, uma idosa de 73 anos perdeu R$ 6 mil. Conforme informações, ela foi abordada por um homem no trevo da 29 de julho, o qual lhe pediu informação sobre o nome de uma rua, pois precisava trocar um bilhete premiado. Na sequência apareceu uma mulher, bem vestida e que se ofereceu para ajudar.

Em ato contínuo, a vítima foi convencida pelos golpistas a entrar num veículo para indicar onde ficava o referido endereço que eles procuravam. Só que na Getúlio Vargas, um pouco acima do Bradesco, o suspeito pediu para a idosa comprar algo. Ela saiu do veículo, deixando a bolsa com o dinheiro. A vítima percebeu que caiu em um golpe, quando voltou para o local onde havia desembarcado e não encontrou mais o veículo e tampouco as pessoas que estavam nele.

O que chamou a atenção dos policiais é que neste golpe, a mulher estava com o dinheiro quando foi abordada pelos criminosos. Ela havia feito a retirada momentos antes.

Este golpe é muito parecido com o aplicado na semana passada a uma moradora do Bairro Santa Cruz, a qual perdeu R$ 4.800.00.

(Com informações do repórter André Krüger)