A direção do Concórdia Atlético Clube está confirmando o nome dos primeiros reforços para a disputa da Série B do Campeonato Catarinense. A segundona de Santa Catarina inicia no dia dois de julho. A base da equipe será formada por atletas que hoje estão disputando a Copa SC Sub-20.

Em entrevista a Rádio Aliança, o diretor de futebol do Concórdia Atlético Clube, Jaciel Segala, antecipou alguns nomes que foram confirmados e que vão estar vestindo a camiseta do Galo do Oeste nesta temporada. Já estão com o pré-contrato assinado o goleiro Anderson Alberti, que atuou na equipe no ano passado e estava no Ypiranga de Erechim; o zagueiro Júnior Sergipano, que jogou no União Frederiquense-RS; o lateral Ramon, que estava no Tubarão; o volante Cleber, que jogou no Corumbaense-MS; o também volante Capinha, que estava no Brasil de Farroupilha; o meia Léo Oro, que defendeu o Cuiabá-MT; por fim, os atacantes Rafael Alemão e Matheus, que são do Luverdense-MS, e virão por empréstimo.

Até o começo da próxima semana, a direção do Concórdia deve confirmar mais três atletas. Os trabalhos de preparação para a série B devem começar no fim desse mês.

(Com informações do repórter André Krüger).