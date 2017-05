Foi transferida para o próximo dia 24 a primeira rodada de negociação salarial entre representantes da BRF Concórdia e do Sintrial. De acordo com comunicado do Sintrial, o encontro, que até então estava marcado para ontem, quinta-feira, dia 18, teve a data alterada em função de pedido da empresa. A companhia teria alegado outros compromissos.

Em função disso, a primeira rodada será no dia 24, a partir das 9h, na sede do Sintrial.

Em Assembleia já realizada, os trabalhadores decidiram pedir 6% de aumento real.