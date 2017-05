TRE acolhe parcialmente decisão de manter outros nomes no processo de cassação

A corte do Tribunal Regional Eleitoral acolheu parcialmente a decisão de primeira instância que retirou o nome de outros réus do processo que trata da cassação do diploma da chapa Pacheco/Massocco, vencedora da última eleição municipal. A decisão foi tomada durante julgamento de recurso, ocorrido na Sessão da quarta-feira, dia 17, pelo Tribunal Regional Eleitoral.

A reportagem da Rádio Aliança manteve contato telefônico com o Tribunal Regional Eleitoral e obteve a informação de que o processo corre em segredo de justiça e não há mais detalhes sobre essa decisão de provimento parcial, tomada pela corte. A expectativa é que o procedimento de divulgação da decisão ocorra ainda hoje.

O julgamento em questão trata de um recurso movido pelos partidos PCdoB, PSOL, PSC e o candidato a vereador César Téchio, pedindo a manuteção do nome de outras sete pessoas, que estariam envolvidas num suposto esquema de compra de votos por combustível no último pleito municipal. O nome desses réus foi retirado por decisão de primeira instância e podem compor um outro processo sobre esse caso.