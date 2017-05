A Capital Catarinense do Kerbfest está no clima da festa alemã. Esta é a 96ª edição do evento que inicia nesta sexta-feira, dia 19 com a Missa na Igreja Matriz, às 19:30h. A programação segue com atividades até o dia 27 e a expectativa dos organizadores é receber 20 mil pessoas entre todas as atividades. As Rainhas e Princesas que representam o Kerb durante um ano, foram escolhidas ainda em abril.

No sábado o almoço paroquial será realizado no Centro Comunitário da Igreja Evangélica. Mais tarde, a partir das 15h, a programação inicial inicia na Praça José Hilário Simon com a Banda do Barril. Às 19:30h haverá o jantar típico da Igreja Matriz e a partir das 21h as Bandas Montanari e Brilha Som animam o primeiro baile no salão paroquial.

No domingo pela manhã haverá uma Missa. Ao meio dia o almoço em família e a partir das 15:30h o tradicional desfile histórico de entidades na Praça. Em seguida o público acompanha as apresentações culturais do Kerb. A festa segue com a Banda Society.

Na segunda-feira, feriado no município, a programação inicia às 15h na Praça, com apresentações de dança folclórica e brincadeiras típicas. Haverá corrida de barril, chopp em caneca, circuito de carrinhos de mão e a corrida com pernas de pau. Depois das atividades a Banda Minique anima o público.

No sábado, dia 27, tem mais música na Praça com a Banda Cia Musical, a partir das 15h. À noite, 20h haverá mais um jantar típico no salão paroquial e na sequência baile com as bandas Barril e Passarela.

A diretora de Cultura de Peritiba, Marlene Klein comenta que os organizadores aguardam a participação numerosa do público. “A expectativa é que 20 mil pessoas passem por Peritiba durante os dias do Kerbfesr. Já temos mais de 30 alas confirmadas no desfile cultural. Teremos empresas, entidades e blocos aqui de Peritiba e também grupos dos municípios da região. Sabemos que os ingressos antecipados para os bailes também estão sendo vendidos em grande número”, destaca ela. “A cidade está no clima, as casas estão decoradas, teremos muita comida típica, bailes, apresentações e a animação que já é característica do nosso evento”, relata.