O Sindicato das Empresas de Contabilidade de Concórdia analisa que o possível fechamento da unidade da Exatoria e Fiscalização Estadual em Concórdia poderá afetar somente o trabalho dos contadores. A afirmação é do presidente da entidade, Ari Adamy. O assunto veio a tona na tarde da quarta-feira, dia 17. A informação é que o atendimento presencial para Concórdia seria feito através do escritório em Joaçaba, já que a maioria dos procedimentos são feitos através da internet. O assunto chegou até ao Executivo Municipal.

Em entrevista a Rádio Aliança, Ari Adamy confirma que para o público, caso haja o fechamento, o impacto será mínimo. "Nós, os contabilistas, somos os mais prejudicados com essa medida. O cliente não procura esse órgão. Ele o faz através do contador', esclarece. Completa que hoje é pouca a demanda que necessita de atendimento presencial na Exatoria Estadual e a maoria dos procedimentos são pela internet. Mesmo assim, Adamy afirma que o sindicato está disposto buscar reverter a situação. "Caso contrário teremos que nos sujeitar a ira Joaçaba e fazer como antigamente. Para reverter isso, via entidade de classe, está difícil. É preciso da via política", finaliza

Adamy explica a função de uma Exatoria Estadual. Uma das finalidades é a arrecadação de tributos, prestação de informações e trabalho de relacionamento entre a Fazenda Estadual e o público contribuínte.

Atualmente, a Exatoria Estadual atende em Concórdia, em um imóvel na Getúlio Vargas (foto).