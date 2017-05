Inter perdeu para o Palmeiras com um gol contra.

Zago lamenta derrota, mas vê evolução no grupo

Na véspera de completar 48 anos, Antônio Carlos Zago não recebeu o presente que esperava. O Inter saiu de São Paulo com a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar do revés, o treinador elogiou a produção do time ao longo dos 90 minutos.

Zago acredita que o Colorado conseguiu enfrentar o Palmeiras em São Paulo sem deixar dúvidas sobre a atuação. Por isso, ele acredita que o time poderia ter saído com um escore diferente do que a derrota.

– Você sempre espera alcançar os objetivos nas competições que disputa. Esperávamos um resultado melhor pelo que fizemos, mas está de bom tamanho também. O importante é seguir nosso trabalho – comentou o treinador em entrevista coletiva.

A vontade de vencer também tinha uma motivação especial. Antônio Carlos completou 48 anos na madrugada desta quinta. O técnico esperava a vitória, principalmente pela disposição ao longo do confronto.

– Importante também pelo aniversário. Não é sempre que você faz 48 anos. Esperava outro presente, mas não veio – afirmou.

Mas nem isso tirou a satisfação de Zago. O técnico viu melhora do time com o passar do tempo e espera que o desempenho prossiga nas próximas partidas, a começar pelos dois próximos compromissos, diante de ABC e Paysandu, respectivamente.

– A equipe vem evoluindo muito. Antes do Palmeiras, teremos dois jogos importantes pela Série B. Espero que possamos ter a mesma regularidade. Depois, com o Palmeiras, em casa, esperamos fazer um desempenho bom e passar por mais uma fase da Copa do Brasil.

Com o resultado, o Inter precisa agora de uma vitória por dois gols de diferença para alcançar as quartas de final da Copa do Brasil. Caso devolva o placar de 1 a 0, o confronto será decidido nas cobranças de pênaltis.

A partida de volta está prevista para ocorrer no dia 31 de maio, às 21h45min, no Estádio Beira-Rio. Antes, no entanto, o Inter volta a concentrar forças para a Série B. Neste sábado, o Colorado recebe o ABC pela segunda rodada da competição. O jogo começa às 19h.

