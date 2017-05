A aproximação entre os vereadores Closmar Zagonel do PMDB e Edno Gonçalves do PDT tem chamado a atenção. Os dois andam “alinhados” em projetos e proposições na Câmara de Concórdia. Recentemente Zagonel recebeu o convite para ingressar no PDT. Ele não fala em deixar o PMDB e afirma que não tem problemas no partido, no qual é filado há mais de 20 anos. Porém, o vereador que está no quarto mandato, confirma que já houve conversas e convites.

Zagonel preferiu não dar entrevista ainda sobre o assunto. Disse que prefere aguardar a reforma política para se posicionar e manifestou contentamento com o convite. O companheiro do Legislativo, Edno, fala que o PDT realmente tem interesse em contar com o peemedebista. “Sim, conversamos e ele foi convidado, mas a gente sabe da ligação forte que ele tem com o PMDB. Também sabemos que outros partidos sondaram o Zagonel. É uma figura com história na política local e nossa intenção é fortalecer nosso partido”, diz Gonçalves.

O presidente do PDT de Concórdia, Edson Gonçalves também confirma que Zagonel foi convidado e diz que o vereador vai avaliar a possibilidade. "Não estabelecemos prazo para uma resposta, mas fizemos o convite e seria uma honra para nós ter o Zagonel no PDT. Ele ficou de avaliar nossa proposta", afirma.

Para mudar de partido Zagonel precisa aguardar a possível "janela de transferência" que permite que os vereadores ingressem em outras siglas sem perder o mandato.