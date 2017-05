Mais um acidente de trânsito foi registrado na SC-283 em Seara. O fato aconteceu próximo ao Auto Posto Mattiello próximo ao meio-dia desta quinta-feira. O acidente envolveu o Voyage placas MGV-8893, de Chapecó, conduzido por José Vicente e que fazia o sentido Seara-Chapecó, e a Montana placas MLU-4023, de Concórdia, dirigida por Felipe Izidoro Munaretto, 24 anos, que vinha em sentido Contrário.

Os dois veículos tiveram danos de grande monta, especialmente a Montana. O motorista do Voyage não se feriu. Já o condutor da Montana foi conduzido pelo Samu ao Hospital São Roque de Seara. Os bombeiros também atuaram na ocorrência. Chovia no momento do acidente. As causas serão apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual. O trânsito está em meia pista no local.

(Fonte: Rádio Belos Montes).