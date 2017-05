Pelas informações do www.cacodarosa.com, o município de Joaçaba foi contemplado para receber uma unidade da Havan, loja de departamentos com unidades em várias cidades do país. A notícia foi publicada no portal na manhã desta quinta-feira, dia 18.

Conforme matéria "após negar estudos para implantar uma unidade da Havan em Joaçaba, a assessoria de comunicação da empresa confirmou ao Portal Caco da Rosa na manhã desta quinta-feira (18) que o município vai receber uma megaloja.

De acordo com a informação, o diretor-presidente da Havan, Luciano Hang, visitou várias cidades do Meio Oeste e optou por Joaçaba. A unidade, que será construída no Acesso Adolfo Zigueli, no terreno da empresa Francisco Lindner, contará com praça de alimentação e três salas de cinema, além de outras novidades.

A obra deve iniciar nos próximos três meses".

Além de Joaçaba, Concórdia, Videira e Caçador também teriam sido mapeadas pela direção da empresa para receber a unidade da Havan.

Conforme informado pela Rádio Aliança, na última semana, a direção da Havan esteve no município no último dia 10, fazendo conversações sobre essa possibilidade.