Dia do Desafio será realizado no dia 31 deste mês em Concórdia

Com o objetivo de promover a prática de pelo menos 15 minutos de atividades físicas e envolver o maior número de pessoas possível, o Sesc já definiu a programação do Dia do Desafio em Concórdia. O evento será realizado na última quarta-feira deste mês. A cidade enfrentada é Juventino Rosas, do México, que tem 79.241 habitantes.

As atividades iniciam às 8:30h com uma caminhada pelas principais Ruas de Concórdia. O trajeto será da Praça até a Cine Vídeo, com retorno pelo calçadão. A partir das 9:30h as crianças participam de brincadeiras e de rodas de contação de história na Praça. Mais tarde equipes serão formadas para os jogos e desafios cooperativos no mesmo local. À tarde a “movimentação” continua a partir das 14h com os jogos e outras brincadeiras.

O Sesc também vai promover aulões de ginástica, dança e alongamento durante o dia todo com as academias parceiras. Aulas de 15 minutos também serão oferecidas em empresas. “As empresas interessadas já podem fazer contato com o Sesc para que a gente faça o agendamento de um horário e disponibilize um instrutor para ministrar a aula de 15 minutos”, adianta o coordenador do Dia do Desafio em Concórdia, Roberto Scortegagna.

Ele também ressalta que o evento é importante e incentiva a mobilização em prol da saúde. “O Dia do Desafio tem a função de estimular a população a iniciar ou manter a prática de atividade física. É uma forma de conscientizar as pessoas sobre a importância das atividades para a qualidade de vida”, explica Scortegagna.

Nos últimos anos a participação de Concórdia e dos municípios do Alto Uruguai Catarinense foi efetiva no Dia do Desafio. Em 2016, mais de 66 mil pessoas participaram. Neste ano a meta do Sesc para a região, é integrar 80 mil pessoas nas atividades.