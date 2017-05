A Apae de Concórdia passa por dificuldades financeiras. A escola que se dedicada ao cuidado de pessoas portadoras de necessidade especiais acumula um prejuízo de quase R$ 10 mil por mês. O

A Apae de Concórdia passa por dificuldades financeiras. A escola que se dedicada ao cuidado de pessoas portadoras de necessidade especiais acumula um prejuízo de quase R$ 10 mil por mês. O presidente da entidade, Mauro Kron, participou do programa Mesa Redonda desta manhã e explicou como está a situação financeira da Apae. Ele comentou que com a redução dos repasses do governo estadual, feito pelo Fundo Social, e do convênio com a Prefeitura de Concórdia a escola deixou de arrecadar R$ 175 mil.

A Apae atende 178 alunos, sendo 163 de Concórdia. Mauro Kron comenta que o custo para manter um aluno é de R$ 463,00 por mês e a escola arrecada R$ 272,00. “Isso representa pouco mais de 50% do nosso gasto”, destacou.

Empresas e a comunidade concordiese também podem auxiliar na manutenção das atividades da Apae. Doações podem ser feitas pela conta de energia elétrica ou pela campanha que foi lançada ontem, em parceria com a padaria Bokitus. A cada pacote de pão da Bokitus repassado à Apae a escola irá receber da panificadora R$ 0,20.

