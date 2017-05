Um homem morreu em um acidente de trabalho em Chapecó, na tarde de ontem (17/05) por acidente de trabalho. A vítima foi identifica como Carlos Alberto Bender, 50 anos, natural de Paial. Ele teria caído no poço de um elevador de uma altura aproximada de 10 metros.



Segundo os Bombeiros, ele trabalhava na manutenção de um apartamento desocupado, que fica no terceiro andar de um edifício localizado no bairro São Cristóvão. Moradores informaram que a abertura do elevador estava sem portas e sem sinalização indicando perigo. O equipamento seria instalado nesta quinta-feira (18/05). Apesar de estar semo equipamento, no prédio já há moradores. Um deles ouviu um barulho, viu o trabalhador caído no fundo do poço e acionou os bombeiros, às 14h46 no bairro São Cristóvão. Quando o SAMU chegou ao local, a vítima já estava sem vida, conforme os bombeiros.



Bender trabalhava com gesso. Os Bombeiros acreditam que ele estava carregando material de trabalho no momento da queda, pois junto com a vítima havia um saco de gesso no fundo do poço. A polícia investiga o caso.



Mesmo sendo natural de Paial e com familiares ainda residindo no município, Carlos Alberto Bender, morava em Chapecó há vários anos. Além da atuação na construção civil também tinha envolvimento com arbitragem de futebol.

O corpo será sepultado hoje em Paial. O corpo deixará Chapecó às 14h.



(Fonte: Belos Montes, com informações Diário Chapecó.)