Uma mulher de 34 anos teve fratura no fêmur direito após colidir a moto que conduzia em um Voyage. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira, dia 17, na Rua 29 de Julho em Concórdia, próximo Mercado 29. Os dois veículos têm placas do município. O motorista do automóvel, de 20 anos, não sofreu ferimentos.

Os Bombeiros Voluntários atenderam a vítima no local e depois a conduziram ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco para os procedimentos médicos.

De acordo com o relato de populares, carro e moto faziam o sentido centro, quando o motorista do Voyage teria parado na direita e iniciado a conversão, com o objetivo de retornar. Desta forma cortou a frente da moto, que acabou batendo na porta traseira do carro.

A PM também foi acionada e fez o levantamento de informações e a sinalização no local do acidente.