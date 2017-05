Polícia Civil do Amazonas iniciou as investigações. Altair Bassi, 52 anos, mora em Manaus.

Concordiense que reside no AM permanece desaparecido

Permanece desaparecido o concordiense Altair Bassi, de 52 anos. Ele estava em Manaus, onde mora há dez anos, quando foi visto pela última vez, na noite da segunda-feira, dia 15. Em contato com familiares, a reportagem da Rádio Aliança recebeu a informação de que as investigações por parte da Polícia Civil do Amazonas já iniciaram.

Conforme já informado pela Rádio Aliança, Bassi estava jantando com um grupo de amigos na noite da última segunda-feira, dia 15. Ele se levantou para ir embora e, desde então, não teria mais sido visto. Ele trabalha em uma transportadora e o chefe dele foi quem percebeu a falta e comunicou a família, que reside em Concórdia.

O veículo de Altair Bassi foi encontrado a poucos metros de onde ele estava jantando./ No banco do passageiro, um aparelho celular também teria sido encontrado.