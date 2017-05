Nesta quarta-feira, 17, foi realizada a assinatura de convênio entre o Hospital São Francisco e Administração Municipal representado pelo Fundo Municipal de Saúde. O repasse financeiro no valor de R$ 966.040,67 é para a manutenção do Sobreaviso de especialidades médicas. O pagamento será em oito parcelas, a partir de maio.

O Sobreaviso é o serviço de plantão à distância. Os profissionais médicos são chamados quando há necessidade de atendimento em alguma área. O convênio é válido para um ano. A assinatura aconteceu no gabinete do prefeito Rogério Pacheco na presença do secretário de Saúde, Sidinei Schmidt; do diretor geral do HSF, Edio Rosset; diretor adjunto, Rogério Lopes e do assessor da Beneficência Camiliana do Sul, Paulo Bays.

O valor para o serviço de Sobreaviso repassado pelo município é destinado aos médicos em seu valor total. O Hospital São Francisco assume o papel de intermediário do convênio que está vigente desde 2003.

(Fonte: Rafaela Pille/Ascom/Regional Sul São Camillo)