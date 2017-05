O Deinfra pode retomar nos próximos dias os trabalhos de confecção do projeto para a pavimentação asfáltica entre a área central de Concórdia até a comunidade de Sede Brum. A informação foi obtida pela Rádio Aliança, através de contato telefônico com o departamento técnico do órgão. O serviço de elaboração desse projeto está parado desde 2015.

O assunto foi debatido nos últimos dias na Câmara de Vereadores de Concórdia. Através de contato com representantes do Deinfra, o Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança foi informado que a elaboração desse projeto foi suspensa naquela ocasião por falta de recursos. Até aquele momento, uma empresa que venceu o processo licitatório já havia realizada a pré-analise, estudo de corredores e estava confeccionando o ante-projeto. Faltaria ainda a elaboração da minuta do projeto executivo e a impressão definitiva para a geração do orçamento. Para a continuidade desse projeto, só faltaria a viabilização de mais recursos.

O trecho a ser pavimentado entre Concórdia e a comunidade de Sede Brum tem 14,5 KM, iniciando no bairro Guilherme Reich até as proximidades do Parque Estadual Fritz Plaumann. O investimento na elaboração desse projeto é de R$ 769.038,59.